Homann: Stabile Regierung nur mit SPD

Für die SPD könnte es am Sonntag knapp werden. Aktuelle Umfragen sehen die Partei bei etwa sieben Prozent. Entsprechend nimmt Generalsekretär und Co-Vorsitzende der sächsischen SPD, Henning Homann, die wichtigste Botschaft der SPD in diesem Wahlkampf direkt vorweg: "Das Wichtigste für uns als Sozialdemokratie ist [...], dass es in Sachsen wieder eine stabile Regierung gibt." Das bedeute eine Regierung ohne AfD und ohne das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), so Homann. Das schaffe die CDU allein nicht, dafür brauche es die SPD.

Sachsen sei die Heimat vieler Zukunftsindustrien: Elektroautos in Zwickau, Chipindustrie in Dresden. Das wolle man weiter fördern: "Wir wollen als SPD in die Zukunft investieren und nicht wie die CDU in die Vergangenheit sparen." Ohne soziale Gerechtigkeit könne es keine starke Wirtschaft geben. Um mehr Fachkräfte zu gewinnen, brauche Sachsen mehr Tarifbindung und höhere Mindestlöhne, so Homann. Die SPD habe gezeigt, dass sie bereit sei, höhere Mindestlöhne auch gegen Widerstände durchzusetzen.

Michel: "Petra Köpping ist die Richtige für Sachsen"