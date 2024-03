Parteigründung Zweifel an Erfolg der Werteunion und Maaßen

Werteunion-Sprecher Martin Lohmann sagte dazu, Vereinschef Hans-Georg Maaßen sehe "keine juristischen Fehlleistungen". Dabei verlor die Werteunion mit Markus Krall und Max Otte auch noch zwei andere prominente Mitglieder, die ihre Austritte erklärten – dies aber wohl, weil Maaßen zuvor erklärt hatte, die Werteunion als Partei näher an der CDU zu sehen als an der AfD.

Wird es die Werteunion so überhaupt schaffen, noch dieses Jahr an einer Wahl in Deutschland teilzunehmen? Auf Nachfrage von MDR AKTUELL wollte der Politikwissenschaftler Oliver W. Lembcke das zwar nicht mit Ja oder Nein beantworten, sagte aber, dass sie es jetzt um jeden Preis versuchen werde.