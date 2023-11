Manchmal ist die Angst vor Veränderung, vor allem Fremden so groß, dass manche am liebsten noch Fenster und Türen schließen würden. Angst ist dabei der Treiber. Angst vor allem, was anders ist, als man es kennt.

Was fehlt, ist der Mut zur Veränderung in diesen hektischen, krisenhaften, verunsichernden Jahren. Gerade jetzt darf man nicht stehenbleiben, sondern braucht den Mut, nach vorne zu gehen. Etwas zu wagen. Anstatt sich festzuklammern an das Wenige, was für die Zukunft nicht ausreicht.

Meinung zu Gast In der Rubrik "Meinung zu Gast" analysieren und kommentieren Medienschaffende aus Mitteldeutschland Transformations- und Veränderungsthemen: faktenbasiert, pointiert und regional verortet. Die Beiträge erscheinen freitags auf mdr.de und in der MDR AKTUELL App. Hören können Sie "Meinung zu Gast" dann jeweils am Sonntag im Nachrichtenradio MDR AKTUELL.

Es mag menschlich verständlich sein, wenn in Zeiten großer Umbrüche, Krisen und Kriege eine Sehnsucht danach besteht, Vertrautes zu erhalten, Anderes und andersartige Menschen aus anderen Kulturen abzuweisen, sich einzurichten und zu umgeben mit dem, was man eben kennt. Das gilt für Politiker, Parteien, Organisationen aller Art – aber vor allem für jede einzelne Bürgerin und jeden Bürger.

Doch wer immer Nein sagt und damit indirekt fordert, dass alles so bleibt, wie es schon immer war, der wird zur Bremse für jede neue Entwicklung.



Wer das tut, ist nicht im guten Sinne konservativ, sondern eher wie eine Konserve, die zwar über Jahrzehnte allen Stürmen der Zeit trotzen kann, aber deren Inhalt nach dem Öffnen dann trotzdem fade und grau schmeckt.

Es geht um ein Phänomen, das in jüngster Zeit immer häufiger in der politischen Debatte zu hören und zu sehen ist – auch in Sachsen. Es wird nicht nur schon seit längerer Zeit viel zu viel schlechtgeredet – von Absturz, Deindustrialisierung, Staats- und Demokratie-Versagen ist da pauschal und leichtfertig die Rede. Sondern es wird nahezu reflexartig alles abgelehnt, was neu und oder anders ist.

Ob es um eine Impfung geht – für oder gegen die sich jeder Mensch entscheiden kann. Oder um ein Windrad – da gibt es mittlerweile schon eine nahezu heimliche Freude über jedes, das verhindert werden kann. Obwohl der Ausbau erneuerbarer Energien längst eine Standort-Bedingung ist – beispielsweise auch dafür, dass sich Chip-Giganten wie Intel oder TSMC in Sachsen-Anhalt und Sachsen ansiedeln.

Viele freuen sich über jedes scheinbar gewonnene Jahr, das man noch nicht aus der Kohle zur Energie-Gewinnung aussteigen muss. Anstatt klar und ermutigend den Blick nach vorne zu lenken – auf die Neugestaltung einer Zukunft mit neuen Arbeitsplätzen, die anders sein werden, aber doch Wohlstand und eigenen Status sichern helfen. Wo ist da die Vision? Wo trägt da der Mut zur Veränderung glaubwürdig vor allem die Menschen, die sie unmittelbar betrifft?

Annette Binninger ist Politik-Chefin und stellvertretende Chefredakteurin der in Dresden erscheinenden "Sächsischen Zeitung". In der Reihe "Meinung zu Gast" kommentiert sie als Gastautorin Transformations- und Veränderungsthemen in Mitteldeutschland.

Oder ein Blick auf den Verkehr: Nur elf Prozent der Sachsen würden sich derzeit für den Kauf eines Elektro-Autos entscheiden. Das ist ein Ergebnis des "Mobilitätskompass" der "Sächsischen Zeitung" – an der Befragung haben rund 9.000 Menschen in Sachsen teilgenommen. Sicher, die geringe Reichweite, dafür ein hoher Preis, sind noch weitgehend abschreckend. Aber ausgerechnet in dem Bundesland, in dem die meisten E-Autos gebaut werden? Ausgerechnet dort heißt es trotzig, dass man stolz darauf ist, einen Diesel zu fahren?