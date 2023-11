Peterhänsel zeigt vorab gern den Prototypen mit britischen Wurzeln. Der Countryman werde nun in Leipzig gebaut, um die Kapazitäten des Werkes auszubauen. "Wir haben niemandem was weggenommen. In Oxford wird der Mini traditionell gebaut. Aber das ist jetzt ein Modell mit zusätzlichem Volumen und man hat entschieden, den nach Leipzig zu bringen, weil er gut in die Palette der Fahrzeuge passt, die wir jetzt hier bauen", sagt Peterhänsel.