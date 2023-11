Bildrechte: dpa

Unklare Finanzierung MDV droht mit Ausstieg aus Deutschlandticket

03. November 2023, 07:39 Uhr

Im Streit um die Finanzierung des Deutschlandtickets im Nahverkehr erhöht der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) den Druck. Geschäftsführer Steffen Lehmann sagte der "Mitteldeutschen Zeitung", er appelliere an alle Beteiligten, eine Lösung für die Finanzierung zu finden. Falls sich Bund und Länder am Montag bei einem Treffen in Berlin nicht einigten, sei ein Ausstieg eines von mehreren möglichen Szenarien.