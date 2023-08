Die Hilfen des Bundes zur Unterstützung des Strukturwandels in den Kohleregionen sind bis 2038 vorgesehen - dem Jahr des endgültig geplanten Kohleausstiegs in Deutschland. Bis dahin will der Bund die Braunkohlereviere in der Lausitz, in Mitteldeutschland und im Rheinland mit bis zu 40 Milliarden der insgesamt 41 Milliarden Euro eingeplanten Kohleausstiegshilfen fördern. Das ehemalige Helmstedter Revier in Sachsen-Anhalt, das Altenburger Land in Thüringen sowie zehn weitere Kreise und kreisfreie Städte mit Steinkohlekraftwerken sollen insgesamt etwas mehr als einer Milliarde Euro bekommen.