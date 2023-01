Nummerncode Sachsen bereitet Kennzeichnungspflicht für Polizisten vor

Wer bei einer Demo Polizeigewalt erfahren hat und Anzeige gegen einen Beamten stellen möchte, dem soll es in Sachsen in Zukunft leichter gemacht werden – mit einer Kennzeichnungspflicht. Dabei bekommen Polizistinnen und Polizisten im Freistaat Zahlencodes auf die Uniform und könnten so besser identifizierbar sein. Das hatten CDU, SPD und Grüne zumindest 2019 in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Was hat sich seither getan?