Wer eine Information abfragen möchte, wendet sich an die jeweilige Behörde. Sollte nicht bekannt sein, welche Behörde zuständig ist, empfiehlt die sächsische Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert, sich an eine beliebige öffentliche Stelle zu wenden, die womöglich die Daten vorliegen hat. Die Behörde wird den Antrag gegebenenfalls weiterleiten oder selbst bearbeiten.

Der Antrag kann in Schriftform, über einen elektronischen Weg oder ab 2026 über die Transparenzplattform gestellt werden. Im Antrag soll man möglichst präzise, die begehrte Information beschreiben, sagt Hundert. Solange keine schutzwürdigen Belange Dritter betroffen sind, ist es nicht nötig, im Antrag eine Begründung für die Informationsfreigabe anzugeben. Jeder Antragsteller oder Antragstellerin muss zudem den eigenen Namen und die Adresse angeben, damit eine Bearbeitung stattfinden kann.

Sollte der Aufwand zur Beschaffung der Information 600 Euro nicht übersteigen, ist die Antragstellung in den allermeisten Fällen gebührenfrei. Laut Valentin Lippmann, innen- und rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag, haben die Erfahrungen aus Bund und Ländern gezeigt, dass nur zwei Prozent der Bürgeranfragen diese Grenze überschreiten würden. Fallen Gebühren über 600 Euro an, so informiert die betreffende Behörde über die anfallenden Kosten. Diese von den Antragstellern und Antragstellerinnen selbst zu bezahlenden Gebühren können maximal 2.500 Euro betragen.