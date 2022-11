Gegen drei der Beschuldigten wurde Anklage vor der Jugendkammer des Landgerichts Meinigen erhoben. Gegen den vierten Beschuldigten, Johannes D., erfolgte die Anklage vor der Großen Strafkammer des Landgerichts in Meiningen. Eine Anklage wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung erfolgt nicht. In diese Richtung hatten die Behörden ermittelt. Wann die Verfahren beginnen, steht derzeit noch nicht fest.