Dies sei auch so, weil im Laufe des Verfahrens und der Verhandlung sehr viel "vermeintliches Wissen über mein Privatleben" veröffentlicht worden sei. "Man könnte jetzt sagen‚ okay, bei mir ist der Privatsphäre-Zug eh schon abgefahren", aber man könne es auch als Versuch verstehen, zumindest über einige Waggons dieses Zuges noch die Kontrolle zu erlangen.

Und so berichtet die 27-Jährige über ihre Kindheit und Jugend in Kassel, den Schulbesuch, das Abitur. Zwei Schulpraktika in Einrichtungen für geistig und körperlich behinderte Kinder hätten in ihr das erste Mal den Berufswunsch klarer werden lassen, Förderschullehrerin zu werden. Dieser Wunsch habe sich noch einmal etwas geändert, und sie habe schließlich in Halle/Saale angefangen, Sozialpädagogik zu studieren.