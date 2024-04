Am Mittwoch beginnen die Abschlussprüfungen an Ober- und Förderschulen in Sachsen. Wie das Kultusministerium mitteilte, werden im Freistaat gut 21.100 Schülerinnen und Schüler geprüft. Los geht es mit Englisch. Mehr als 17.000 sächsische Jugendliche streben demnach in diesem Jahr einen Realschulabschluss an, fast 3.800 einen Hauptschulabschluss.