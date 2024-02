Löbau bekommt eine Lehrer-Ausbildungsstätte für Referendare an Oberschulen und Förderschulen. Der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sagte bei der Vorstellung der Pläne, er erhoffe sich von dem neuen Ausbildungsort, dass "die jungen Leute, wenn sie dann mit dem Referendariat fertig sind, als fertige Lehrerin, als fertiger Lehrer auch hier in Ostsachsen bleiben, wo wir sie ganz dringend brauchen."

Für die Grundschullehrerinnen und -lehrer gibt es schon seit 2019 in Löbau eine Ausbildungsstätte. Die Ausbildung der Referendare an Ober- und Förderschulen soll ab 1. August 2024 zunächst in der vorhandenen Ausbildungsstätte in Löbau starten. Aktuell suche man in Löbau nach einem geeigneten Gebäude mit einer Nutzungsfläche von mehr als 2000 Quadratmetern, sagte Piwarz.