Böhm ist Mitglied der Bürgerinitiative Naturpark Sächsische Schweiz. Was so ähnlich wie "Nationalpark" klingt, meint aber etwas völlig anderes. "Wir könnten dann viel mehr Wege nutzen in dieser einmaligen Landschaft", so Böhm. Denn die allermeisten Leute würden die Natur achten und auf Flora und Fauna große Rücksicht nehmen. Etwa 8.000 Leute unterstützen bereits per Unterschrift die Forderungen der Bürgerinitiative, so Böhm, der selbst in Bad Schandau lebt. "Wir wünschen uns ein Gebiet mit und für den Menschen, der den Wanderer willkommen heißt!"