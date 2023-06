Nach seiner Verhaftung im April habe Jiří L. der Polizei gestanden, dass er in dieser Zeit mehrere Feuer am Berg Vlčí hora und in Doubica mit Hilfe von Reinigungsalkohol gelegt. Den Polizisten sagte er, dass der Alkohol "für eine erfolgreiche Entzündung am besten geeignet" sei. Schließlich habe er auch gestanden, die Feuer im vergangenen Jahr gelegt zu haben.