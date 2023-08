Sächsische Schweiz Mobile Zisternen für Brandbekämpfung

Bei der Bekämpfung von Waldbränden in der Sächsischen Schweiz sollen künftig drei mobile Zisternen helfen. Ein erster Behälter wurde am Dienstag von der Feuerwehr in Sebnitz mit Wasser befüllt. Die beiden anderen Tanks werden in der nächsten Woche an anderen Standorten aufgestellt. Nach Angaben des Staatsbetriebs Sachsenforst ist jede Zisterne eine Art Gummiblase, die jeweils 20 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann.