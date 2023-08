Gut ein Jahr nach dem Brand unterhalb der Bastei hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen vier junge Männer erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, am 17. Juli 2022 in der Kernzone des Nationalparks Sächsische Schweiz über mehrere Stunden zwei Shisha-Pfeifen geraucht und dadurch einen Waldbrand ausgelöst zu haben.

Die Männer haben laut Staatsanwaltschaft auf einem Plateau in der Nähe der Aussicht "Kanapee" mittels offener Flamme "zumindest sechs Kohlestücke" entzündet. Ein Beschuldigter soll einige der noch nicht vollständig erloschenen Kohlestückchen den bewaldeten Abhang hinuntergeworfen haben. Der 26-Jährige muss sich wegen vorsätzlicher Brandstiftung verantworten. Aufgrund der damals großen Hitze und Trockenheit sei ihm die Gefahr bewusst gewesen, dass die Kohlestücke einen Brand auslösen könnten, so die Staatsanwaltschaft. Am 17. Juli 2022 herrschten im Wald Temperaturen von 30 Grad Celsius, es galt die Waldbrandwarnstufe 3.