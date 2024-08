Der Kellner hat sie als Babys auf dem Arm gehalten

Dass die Beiden nicht übertreiben, wird spätestens klar, als der Kellner im Café Marx verzückt einen Zwischenstopp einlegt. "Klar, wir kennen sie alle", betont Oberkellner Rüdiger. "Ich habe die Mädels schon als Babys auf dem Arm gehalten." Josephina und Sarah lächeln, natürlich können sie sich nicht erinnern. Später werden sie im Café Marx mit einer Oma in sorbischer Tracht sprechen und auch die von uns befragte Forscherin weiß um die Sängerinnen, "fast jeder kennt sie".

Schwarze Sorbinnen in einer Stadt mit AfD-Mehrheit

Joesphina und Sarah sind in Bautzen geboren und groß geworden, sie haben hier ihre Familie und Freunde. Sie lieben Musik und sind als Sorbinnen in der sorbischen Gemeinschaft integriert. Es gibt nur einen klitzekleinen Unterschied: Sie sind Schwarze Sorbinnen* in einer Stadt mit AfD-Mehrheit. Im April sind sie erwachsen geworden. Wie erleben sie als Schwarze Sorbinnen ihre Jugend? "Anfeindungen gab es schon immer. Wir sind damit aufgewachsen und abgehärtet", meint Josephina.

* Anmerk. d. Autorin: Josephina und Sarah bezeichnen sich selbst als Schwarze Sorbinnen und POC (People of Colour).

Positiver Rassismus als schwierigste Form des Rassismus

Dabei empfinden die Zwillinge nicht nur negativen Rassismus als problematisch. "Die schwierigste Form des Rassismus ist der positive Rassismus, weil es gut gemeint ist und der andere nicht verletzt werden soll", erklärt Sarah. Das geschehe immer, wenn pauschal Eigenschaften zugeordnet werden. "Mir haben sie beim Sport gesagt: 'Du bist so schnell, doch das ist ja klar, du bist ja schwarz'." Josephina hat auch gleich noch ein Beispiel parat: "Wenn Dir jemand sagt, klar, 'Du kannst gut tanzen, denn du bist ja schwarz'. Hier fühlt man sich wie stigmatisiert, obwohl es nicht böse gemeint ist." Sarah nickt. "Ja, als Kind hat man das wirklich geglaubt, es sei einem in die Wiege gelegt, weil man diese eine Hautfarbe hat."

Wie wirken die Debatten über Rassismus?

In den vergangenen Jahren haben sich die zwei Sängerinnen - auch getragen von den aktuellen Debatten - viel mit Rassismus beschäftigt. "Ich setze mich mit meiner Identität auseinander", sagt Sarah. "Das Wichtigste bei Rassismus ist, dass man sich bewusst macht, welche Begriffe in der Gesellschaft falsch verwendet werden", erklärt Josephina. Beide Frauen bezeichnen sich als Schwarze Sorbinnen oder auch POC (People of Colour). Was ihnen besonders wichtig ist: "Wir sehen uns auf keinen Fall als Opfer. Uns stören die Faschos und der Rechtsruck genauso, wie viele andere linke Jugendliche auch."

"Wir fühlen uns nicht anders als die anderen"

Es gibt nur sehr wenige Schwarze Sorbinnen und Sorben in der sehr traditionellen Oberlausitz. Wie fühlt es sich an, allein unter so vielen Weißen? "Wir fühlen uns nicht anders als die anderen", erklären die jungen Sängerinnen fast entrüstet. "Wir haben viele tolle Freunde und Bekannte, die wir nicht nach Hautfarbe betrachten." Sarah wirft ein: "Klar, wenn man in Berlin ist und sieht auf einmal andere POC, ist es schon ein anderes Gefühl." Josephina meint: "Bei unseren Freunden, der Familie und in der sorbischen Gemeinschaft fühlen wir uns wohl, hier sind wir zu Hause." Obwohl, einmal habe sie schon geschluckt, als jemand meinte: "Ihr seid ja nicht das typische Bild eines sorbisch-katholischen Mädchens".

Stolz auf sorbische Muttersprache

Das typische Sorbische – was ist das überhaupt? Das Übliche, erklären die Zwillinge, Ostereier, Osterreiten. Traditionen könnten jedoch auch erneuert werden. "Ich selbst reite zwar nicht, doch Frauen als Osterreiterinnen kann ich mir gut vorstellen", erklärt Josephina. Sie fühle sich "auf jeden Fall als Sorbin". "Ich bin stolz, dass Sorbisch meine zweite Muttersprache ist." Für beide junge Frauen ist klar: Wir sind Sorbinnen und lieben das auch. "Wir waren in der sorbischen Kita, haben immer sorbische Freunde gehabt und jetzt unser Abitur auf dem sorbischen Gymnasium gemacht", erklärt Sarah.

"In Bautzen sind die Rechten überall

Das Café Marx in Bautzen liegt am Postplatz, nur wenige Meter vom AfD-Büro entfernt. Wie ist es, hier zu sitzen, wenn die wenn die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei um die Ecke mit offener Tür zum Plausch einlädt? "Das ist normal. Die AfD ist die stärkste Partei und hier sehr erwünscht. Die Menschen, die sie wählen, sind auch stolz darauf", sagt Sarah und zuckt mit den Schultern. Josephina erklärt: "In Bautzen sind die Rechten überall präsent. Entweder laufen einem Faschos entgegen und pöbeln, oder man sieht Sticker - und jetzt gibt es eben überall Plakate."

Sarah wird nachdenklich, während sie spricht. Gerade sei sie aus der Neustadt in Dresden gekommen und immer wieder überrascht, dass es dort gar kein Thema ist – "so normal ist das schon für uns". Eine Zukunft für sich, sehen die Zwillinge in Bautzen nicht. "Ich finde es sehr schade, weil klar ist, dass wir hier nicht bleiben werden und können", erklärt Sarah. Das mache sie traurig. "Es ist sehr schade, weil Bautzen auch unsere Heimat ist und wie hier unsere Freunde haben. Ich würde jedoch nie sagen, dass Bautzen eine Wohlfühlzone ist. Leider sind wir nicht mehr gern hier."

Provokation auf dem Theaterplatz

Während Sarah spricht, nickt Josephina die ganze Zeit mit dem Kopf. "Selbst, wenn wir einfach nur einmal abends auf dem Theaterplatz ein Bier trinken wollen, sitzen die Faschos in Gruppen auf den Bänken und versuchen zu provozieren", erklärt die 18-Jährige und atmet tief aus. "Manchmal nervt es mich, dass hier alles so sehr politisch ist. Entweder ist man rechts oder man ist links. Doch manchmal will man einfach nur sein." Auf dem Dorf, auf dem sie früher lebten, sei das anders gewesen, in Bautzen gehöre es dazu, sich zu positionieren. Das sei einerseits gut, andererseits aber auch "verdammt anstrengend".

