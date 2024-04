Noch heute seien einzelne Glutnester in dem Gebiet um die Ochel-Wände entdeckt worden, sagte Nationalparksprecher Hanspeter Mayr MDR SACHSEN. Ranger würden sie mit Löschrucksäcken ablöschen. Mayr zufolge wurden durch den Brand in der Kernzone des Nationalparks wertvolle Bereiche zerstört. "In Geld sind die Schäden nicht zu beziffern." Er sei fassungslos, "dass Leute nach dem verheerenden Brand 2022 immer noch so fahrlässig mit Feuer umgehen."