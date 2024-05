Forwarder werden laut Sachsenforst zum Holztransport im Wald eingesetzt, sind sehr gländetauglich und können jenseits ausgebauter Wege fahren, etwa an Hängen. Der Tanklöschaufsatz lasse sich schnell installieren und habe auch einen Wasserwerfer, der per Funk in verschiedenen Sprühwinkeln und -mustern in alle Richtungen bis fast 50 Meter Entfernung reiche. In einem voll erschlossenen Waldgebiet könne damit grundsätzlich jeder Waldbrand erreicht werden.