Der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter am Landgericht Ústí nad Labem ist auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Wie tschechische Medien berichten, hat das Bezirksgericht in Ústí nad Labem am Vormittag zugleich entschieden, dass der Angeklagte vorübergehend in der Gefängnispsychiatrie untergebracht wird. Dort soll seine Medikamenteneinnahme schrittweise zurückgefahren werden. Durch die derzeitige Dosierung könne er die Hauptverhandlung nur eingeschränkt wahrnehmen, hieß es.