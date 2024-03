Das Kultusministerium teilte auf Anfrage mit, bislang sei nach Prüfung durch das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) immer festgestellt worden, dass Lerngruppen, die von Dritten als illegale Schulen bezeichnet wurden, keine solchen seien. "Eltern, die ihre Kinder außerhalb der üblichen Unterrichtszeit zuhause oder gemeinsam mit anderen Kindern in einer Räumlichkeit betreuen, betreiben deswegen noch keine Schule."

Zuständig für die Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht sind nach Angaben des Kultusministeriums die Städte und Landkreise. Auch Lasub-Sprecher Clemens Arndt verweist darauf. Die Lasub selbst könne nicht jedem Hinweis auf eine nicht genehmigte alternative Schule nachgehen. Bislang habe die "Huss-Schule" in Neudorf auch keinen Antrag auf Genehmigung gestellt.

Seit Corona hat sich offenbar auch das Klima an vielen Schulen verschlechtert. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz sagte nach einer Kabinettssitzung in Dresden, nach der Corona-Zeit habe es eine Zunahme an Gewaltdelikten gegeben. Es bestehe eine "Übergriffigkeit" nicht nur zwischen Schülern untereinander, sondern auch gegenüber Lehrkräften – das gelte auch von Eltern gegenüber Lehrkräften. Autoritäten würden weniger akzeptiert, als das für ein gutes Miteinander an Schulen notwendig und wünschenswert wäre.

"Wir müssen da mit der ganzen Härte des Rechtsstaates hinterher", sagte Piwarz. Die Schulen seien angehalten, solche Vorfälle zu melden und Anzeige zu erstatten. "Diese Konsequenz ist notwendig." Schule sei aber nie losgelöst von dem, was in der Gesellschaft passiere. Auch innerhalb der Gesellschaft zählten Autoritäten heute weniger. Als Beispiel nannte Piwarz Angriffe auf Rettungssanitäter. "Umso wichtiger ist, dass wir dafür sorgen, dass Schulen weiterhin sichere Orte bleiben, beispielsweise durch eine gute Präventionsarbeit." In jedem Fall gebe es eine Null-Toleranz-Strategie.

Bildrechte: dpa

Wir müssen da mit der ganzen Härte des Rechtsstaates hinterher. Christian Piwarz (CDU) Kultusminister Sachsen