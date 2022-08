Sollen Botschaft der Sympathie an homosexuelle Menschen senden: Ampelmännchen Bildrechte: imago images/Ralph Peters

Wegen des Christopher-Street-Days (CSD) hat die Stadt diese Aktion ins Leben gerufen. An anderer Stelle gibt es auch vergleichbare Ampelfrauen. Nach dem Ende des CSD werden die Ampeln aber nicht wieder in den Originalzustand versetzt. An immerhin sechs Übergängen bleiben sie im Wohnviertel von Herrn Petruschke erhalten. Dagegen klagt er nun – er fühle sich in seinen Rechten verletzt. Denn er sei dort auch mit Kindern unterwegs. Die Ampelmännchen hätten sich als Teil des Sexualakts bereits ausgezogen, heißt es wörtlich in seiner Klage.