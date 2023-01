Vin und Rafael: Kumpel in der Freizeit und auf der Ringermatte

Vin Bräuer und Rafael Bohn trainieren beim Thalheimer Ringerverein und sind echte Kumpel. Vin lernt an der Oberschule, Rafael am Gymnasium - sie wohnen gemeinsam im Internat der Sportschule in einem Zimmer und ergänzen sich beim Training. Und wie es in einem Städtchen wie Thalheim nun einmal ist, begegnen sich die Freunde auch am Wochenende jenseits ihres Ringervereins beim Fußball oder Radfahren. Am Ringen fasziniert die Jungen Kraft, Technik, Geschicklichkeit und die Koordination, die von den Kämpfern verlangt wird.

Die beiden Thalheimer Sportler Rafael und Vin trainieren zusammen und sind echte Kumpel. Bildrechte: MDR SACHSEN

Auf Umwegen zum Kampfsport

Sophie Dartsch, Rohit Richter und Charlotte Christ haben auf Umwegen zum Ringen gefunden. Wenn sie die schweren Ringerpuppen zum Wurftraining durch die Luft wirbeln, könnte man meinen, sie hätten den Ringkampf von der Pike auf gelernt. Sophie und Rohit kommen allerdings vom Turnen, Charlotte vom Eisschnelllauf. Was sie eint: In ihren Ursprungsdisziplinen hatten sie ihre Leistungsgrenze erreicht. Da sie dem Leistungssport treu bleiben wollten, mussten sie eine neue Sportart finden. Die Betreuer der Sportoberschule beraten in solchen Fällen und bieten Schnupperkurse an. Kraft alleine reicht nicht - Ringkämpferinnen und -kämpfer müssen auch Ausdauer trainieren. Bildrechte: MDR SACHSEN

Sportlerin: Ringen stärkt Selbstbewusstsein

Im Ringen fühlen sich die drei Teenager wohl. Frust schieben sie nur, wenn es bei Wettkämpfen trotz bester Vorbereitung nicht mit einem Sieg klappt oder sie gar eine Niederlage auf den Schultern einstecken müssen. Das sporne aber nach kurzem Ärger zu noch besserem Training an - insbesondere dem Techniktraining, meinen sie. Was Sophie am Zweikampf fasziniert: man könne die Leistung und das Ergebnis unmittelbar und meist auch unstrittig sehen und müsse nicht auf abstrakte Zahlen von Messgeräten oder Wertungsrichtern warten. Und Ringen stärke auch das Selbstbewusstsein, betont die Jugendliche. Wie lange sie dem Ringen treu bleibt, darauf will sich die 14-Jährige nicht festlegen. In jedem Fall will sie nach dem Schulabschluss zunächst eine Ausbildung im medizinischen Bereich machen. Nach dem Training wird die absolvierte Einheit gemeinsam ausgewertet. Bildrechte: MDR SACHSEN

Aussicht auf Wettkämpfe spornt an

Was alle jungen Ringerinnen und Ringer übereinstimmend betonen: Sie brennen auf die Teilnahme an Turnieren und Kampftagen im In- und Ausland. So waren die beiden Trainer zuletzt mit einigen ihrer Schützlinge in Prag. Solche Veranstaltungen seien wichtig für die Entwicklung der Sportlerinnen und Sportler, weil sie ihr Können vor größerem Publikum unter Beweis stellen und Erfahrungen mit neuen Gegnerinnen und Gegnern sammeln können, so Sportlehrer Carsten Einhorn. Er und Landesnachwuchstrainer Heiko Krauß sind auch fast jedes Wochenende bei Vereinswettkämpfen in der Region unterwegs, analysieren dort die Kämpfe ihrer Ringerinnen und Ringer und sichten nebenbei noch neue Talente. Die Ringerpuppen unterschiedlicher Gewichte dienen dem kombinierten Kraft- und Techniktraining. Bildrechte: MDR SACHSEN

Beachwrestling soll Ringen attraktiver machen

Ringen hat Zukunft, darüber sind sich die Ringertrainer der Chemnitzer Sportoberschule einig. Um neues Publikum zu erreichen, werde seit einiger Zeit im Sommer Beachwrestling auch in Deutschland etabliert. Die Kämpfe werden auf Sand ausgetragen und erinnern optisch an frühe Ringkampfdarstellungen der Antike. Es gelten auch dort strenge Regeln des Deutschen Ringerbundes. In diesem Jahr, so Einhorn, sei erstmals ein Beachwrestling-Wochenende im Vogtland geplant. Raus aus der Halle - rauf auf den Sand: Mit Beachwrestling - hier ein Bild der Beach Wrestling World Series 2019 - wollen die Ringerinnen und Ringer auch in Deutschland neue Fans erreichen. In diesem Jahr ist eine solche Veranstaltung im Vogtland geplant. Bildrechte: imago images / Kadir Caliskan

Kontakt zu Spitzenathleten bleibt