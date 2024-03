In den kommenden Wochen drohen weitere Streiks, da der Tarifkonflikt zwischen GDL und Bahn festgefahren ist. Zusätzlich zu den Lokführern hatten am Dienstag auch die Flugbegleiter der Lufthansa gestreikt. Betroffen waren rund 600 Abflüge aus Frankfurt am Main. Am Mittwoch will das Kabinenpersonal in München rund 400 Abflüge der Lufthansa bestreiken.