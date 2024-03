Der Fahrgastverband Pro Bahn hat die kurzfristigen Zugausfälle im Ostsachsennetz scharf kritisiert. Wegen Personalmangel bei der Deutschen Bahn konnte das Stellwerk in Görlitz nicht besetzt werden. Deshalb fuhren in den vergangenen beiden Nächten ab 20:30 Uhr keine Züge auf den Strecken Görlitz – Bischofswerda, Görlitz – Hoyerswerda und Zittau – Görlitz – Horka. Die Trilex-Linien RB60 und RE1 fielen aus. Ein Sprecher von Pro Bahn sagte, es sei in den letzten Jahren immer mehr zur Regel denn zur Ausnahme geworden, dass Züge in der Oberlausitz nicht in vollem Umfang fahren.