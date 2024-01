Der Fernverkehr der Deutschen Bahn wird an den drei Streiktagen nur stark eingeschränkt möglich sein, wie das Unternehmen mitteilte. Dresden, Riesa, Chemnitz und Freiberg dürften bis Freitag vom Fernverkehr weitestgehend abgekoppelt werden. Stand Dienstagmittag sind für Mittwoch ganze zwei ICE-Fahrten zwischen Dresden und Leipzig (weiter Richtung Frankfurt am Main) geplant. In Leipzig sollen, wie bei vorherigen Streiks, zumindest einige ICE-Verbindungen auf der Nord-Süd-Route angeboten werden. Der Euronight-Zug der Verbindung Prag - Dresden - Leipzig - Zürich soll bereits am Dienstagabend ausfallen. Auch der Nightjet Berlin - Dresden - Graz mit Kurswagen nach Budapest ist bereits am Dienstagabend im Online-Fahrplan gestrichen.