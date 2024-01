Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren dreitägigen Streik am Freitagabend auch bei der Deutschen Bahn beendet. Der Bahnverkehr wird sich aber erst nach und nach normalisieren.

Der Verkehr sei am Samstagmorgen planmäßig und reibungslos angelaufen, teilte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns mit. Die GDL hatte den Personenverkehr der Bahn von Mittwochmorgen bis Freitagabend bundesweit bestreikt und so für Tausende Zugausfälle gesorgt. Nach dem Ende des Arbeitskampfes war die Bahn zunächst weiter gemäß eines Notfahrplans unterwegs, um einen reibungslosen Betriebsstart am Samstagmorgen vorzubereiten.