Unterdessen melden die Polizeidirektionen, dass ein großes Verkehrschaos aufgrund des Winterwetters in der Nacht offenbar ausgeblieben ist. In der Region Leipzig seien wenige Unfälle mit Blechschäden verzeichnet worden. "Die Unwetterwarnung am Mittwoch schien "bei der Bevölkerung angekommen zu sein. Es ist erstaunlich ruhig", sagte ein Polizeisprecher dazu.



Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) versuchen seit dem frühen Donnerstagmorgen eine technische Störung an der Endstelle Lausen zu beheben. Es werde Schienenersatzverkehr eingesetzt und komme zu Verspätungen, hieß es. Der LVB-Sprecher Marc Backhaus sagte, in der Nacht fuhren zwei Straßenbahnen, um Oberleitungen und Strecken frei zu halten.

Unfall mit Verletzten in Dresden

"Es gab fast gar keine Einsätze", fasste ein Polizeisprecher in Dresden am Donnerstagmorgen die vergangenen Stunden zusammen. Allerdings passierte wegen des Glatteises in der Münchner Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Laut Polizei kam ein Autofahrer ins Krankenhaus, die Fahrerin des anderen beteiligten Autos wurde am Unfallort ambulant versorgt. Bei dem Unfall sei auch ein parkendes Auto beschädigt worden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Lage in Ost- und Westsachsen relativ ruhig

In Ostsachsen waren Beamte in der Nacht zur Bundesstraße 6 bei Hochkirch im Kreis Bautzen gerufen worden. Dort waren mehrere Lastwagen an einer Gefällestrecke liegen geblieben, berichtete die Polizei Görlitz. Der Winterdienst habe die Straße aber freiräumen können. "Kein erhöhtes Einsatzgeschehen", bilanzierte die Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen.

Bildrechte: MDR/André März