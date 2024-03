In Sachsen-Anhalt waren trotz der Einführung der Zusatzstunde weiter vier bis sechs Prozent des Unterrichts ausgefallen. Die im April 2023 eingeführte sogenannte Vorgriffsstunde, mit der das Land rechnerisch 500 neue Lehrer generiert hat, funktioniere nicht, bemängelten deshalb die Eltern der Grundschule in Hadmersleben im Landkreis Börde. Ähnlich ist es laut MDR-Recherchen auch an vielen anderen kleinen Standorten in dem Bundesland.