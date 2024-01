Ersatzlehrer geben Berufseinblicke Hilfe aus der Wirtschaft gegen Unterrichtsausfall

13. Januar 2024, 05:00 Uhr

Mitarbeiter von Unternehmen geben im Rahmen des Projektes "Wirtschaft trifft Schule" Unterricht an Chemnitzer Schulen. So fallen weniger Stunden aus und es gibt noch praxisorientierte Einblicke in das Berufsleben. Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen mit einem kleinen Kreis an beteiligten Unternehmen und Schulen. Doch es soll wachsen.