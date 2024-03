Der BSW-Landesverband will nach eigenen Angaben ein - so wörtlich - "seriöses politisches Angebot" machen. Repräsentiert werde die Breite der Gesellschaft mit einem Mix aus politisch Erfahrenen und Quereinsteigern, so eine Sprecherin. Der konstituierende Parteitag soll am 4. Mai in Erfurt stattfinden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel