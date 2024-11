28.11.2024 | Bäckerei spendet 1.200 Stollen

Die Tafeln in der Oberlausitz freuen sich über eine weihnachtliche Spende für ihre Verteilstellen. Wie der Landesverband der sächsischen Tafeln mittteilt, spendet die Bäckerei Schwerdtner rund 1.200 Stollen an den Landesverband sowie die acht Oberlausitzer Tafeln, unter anderem in Ebersbach, Kamenz, Niesky und Weißwasser. Das war die nunmehr 16. Stollen-Großspende des Unternehmens. Bildrechte: meeco Communication Services

28.11.2024 | Lese-Advent in Chemnitz startet

In der Stadt Chemnitz beginnt heute der Leseadvent. An den kommenden vier Donnerstagen werden Chemnitzer Persönlichkeiten Texte zum Thema Ankunft und Advent lesen. Damit wollen sie in der oftmals hektischen Vorweihnachtzeit einen Moment des Innehaltens und Nachdenkens bieten. Veranstaltungsort ist die Zentralbibliothek im TIETZ.

28.11.2024 | Handwerkskunst aus dem Knast

Zum fünften Mal in Folge eröffnet heute vor der JVA in Torgau das Weihnachtsbüdchen. Bis zum 12. Dezember werden jeden Donnerstagnachmittag Weihnachtsartikel unter anderem aus der Holz- und Kreativwerkstatt der Haftanstalt verkauft. Vor allem die Schwibbögen seien ein Verkaufsschlager, so Amtsinspektorin Heike Krause.

28.11.2024 | Schmeckt der Glühwein in Krakau besser?