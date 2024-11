Die Polizei soll zudem auf den Weihnachtsmärkten deutlich Präsenz zeigen. In Sachsen-Anhalt sind für die Einhaltung des Waffengesetzes grundsätzlich die Waffenbehörden zuständig. Um die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten zu erhöhen, sei diese Aufgabe nun an die Polizei übertragen worden.

Das Innenministerium verweist zudem darauf, dass Strafverfahren sowie Bußgelder von bis zu 10.000 Euro möglich seien, falls bei den Kontrollen Waffen oder Messer gefunden werden. Messer, die etwa an den Ständen der Weihnachtsmärkte gekauft werden, dürfen allerdings mitgeführt werden. Diese müssten sich jedoch in der Originalverpackung befinden und dürften nicht "zugriffsbereit" sein, also etwa im Rucksack ganz unten verstaut sein.

Zudem ist auf den Weihnachtsmärkten in Sachsen-Anhalt auch das Kiffen verboten. Es gelten die Vorgaben des Konsumcannabisgesetzes, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. So sei etwa der Besitz unerlaubter Mengen an Cannabis sowie der unerlaubte Konsum in Gegenwart von unter 18-Jährigen verboten.