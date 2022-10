In 41 sächsischen Gemeinden droht den Menschen trotz Wohngeldreform eine Wohngeld-Kürzung . Zu diesem Ergebnis komme die Partei Die Linke in eigenen Berechnungen, teilte die Bundestagsabgeordnete Caren Lay aus Bautzen mit.

In einer interaktiven Karte zeigt die Partei, welche Gemeinden ihrer Berechnung zufolge betroffen wären: So bekäme eine vierköpfige Familie in Bautzen, Chemnitz, Zwickau oder Dippoldiswalde bis zu 73 Euro monatlich weniger als bisher. Lediglich zwei Gemeinden in Sachsen würden von der Wohngeldreform profitieren, ein Vier-Personen-Haushalt in Klipphausen mit bis zu 73 Euro mehr, in Pirna mit bis zu 162 Euro.