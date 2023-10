Die Zahl der Wolfsrudel in Sachsen steigt weiter an. Wie das Landesumweltamt mitteilte, sind im Beobachtungszeitraum vom 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 insgesamt 38 Rudel, vier Paare und zwei sesshaft gewordene Einzelwölfe gezählt worden. Im Jahr 2021/2022 seien es nach aktualisierten Daten 32 Rudel, neun Paare und zwei einzelne Wölfe gewesen. Laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf besteht ein Rudel in der Regel aus den Eltern, den Welpen und den Nachkommen aus dem Vorjahr. Die Größe des Rudels liege meist zwischen fünf und zehn Tieren, hieß es.

In Sachsen leben die Wölfe nach Angaben des Landesumweltamtes in insgesamt 44 Territorien. Der Großteil davon liegt in Ostsachsen. So gebe es beispielsweise drei neue Rudel in Elstra, Leippe und Ralbitz. In den vergangenen Wochen sorgten die Tiere vermehrt für Probleme. So hatte es im Raum Bautzen zuletzt mehrere Wolfsangriffe gegeben, bei denen zahlreiche Schafe getötet wurden. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) plant jetzt, in solchen Fällen, einen schnelleren Abschuss von Wölfen zu erlauben.