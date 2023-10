Die Fachstelle Wolf bestätigte am Freitag, dass in allen Fällen der Wolf als Verursacher festgestellt werden konnte. Die Nutztiere seien entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausreichend geschützt gewesen. Eine genaue Schadenszahl liegt noch nicht vor. So werden einige Tiere noch vermisst. Mindestens 43 Schafe wurden in dieser einen Nacht getötet.