Oberlausitz Wolf reißt Schafe in der Lausitz: Insgesamt 29 Tiere tot

Hauptinhalt

Seit der Wolf wieder in den Wäldern heimisch ist, kommt es immer wieder zu Angriffen auf Nutztiere. In der Oberlausitz hatte ein Schäfer in der Nacht zum Donnerstag große Verluste zu beklagen. Das Landratsamt hat nun weitere Erkentnisse mitgeteilt.