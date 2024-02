Bildrechte: Michael Müller

Polizei 16-köpfige Sonderkommission ermittelt nach Brandanschlag in Schnepfenthal

23. Februar 2024, 05:11 Uhr

Eine Familie mit Baby schlief in der Nacht des Brandanschlags im Haus des SPD-Politikers Michael Müller in Schnepfenthal. Die Gäste wurden vom Knacken des Feuers geweckt und konnten Hilfe rufen. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen.