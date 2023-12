So traf sich 1868 ein Gründungskomitee, um das Projekt in Angriff zu nehmen. Gebaut wurde die Bahn als Saal-Unstrut-Eisenbahn. Heute ist die Bahnstrecke Straußfurt–Großheringen eine 52 Kilometer lange Nebenbahn in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Sie führt von Straußfurt über Sömmerda und Kölleda zum Eisenbahnknoten Großheringen.

Die Geschichte mit dem Namen

Der Name "Pfefferminzbahn" wird meist mit dem Kräuteranbau in der Region erklärt. Ingo Schwarz, Vereinsvorsitzender und gelernter Eisenbahner, will das aber präzisieren: "Bei der allerersten Fahrt war der Zug mit Kräutersträußchen geschmückt. Und als er in den Bahnhof einfuhr, warteten dort Tausende Menschen. Ein Mann soll damals ganz laut gerufen haben 'da kommt ja unsere Pfefferminzbahn' und seitdem hat sie diesen Namen." Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Auch der Verein trägt den Namen heute und damit ist klar, worum es geht: Die Pfefferminzbahn zu erhalten, bekannt zu machen und ihre Zukunft zu sichern. Gegründet wurde er 2017, als die Existenz der Pfefferminzbahn tatsächlich auf der Kippe stand.

Der Personenverkehr zwischen Buttstädt und dem Knoten Großheringen wurde mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 wegen fehlender Gelder und zu geringer Auslastung eingestellt. Eine Petition beim Thüringer Landtag zum Erhalt der Pfefferminzbahn und besseren Anschlüssen nach Jena im Jahr 2017 erhielt rund 3.000 Unterschriften. Bildrechte: MDR/Pfefferminzbahn e.V.

Hendrik Blose (CDU) ist Bürgermeister der Landgemeinde Buttstädt und auch Mitglied des Pfefferminzbahn-Vereins. Für ihn gehört die Bahn untrennbar zur Geschichte der Region. Über Jahre bildete sie das Bindeglied zwischen den Orten.

"In Zukunft wird die Pfefferminzbahn zu der Entwicklung der Region erheblich beitragen. Daher ist es von wichtiger Bedeutung, dass sie nicht nur erhalten bleibt, sondern auch ausgebaut wird." Blose sieht perspektivisch einen Anschluss nach Jena, der "die ländliche Region mit den Städten verbindet.“ Bildrechte: MDR/Erfurter Bahn

Betreiberin der Pfefferminzbahn ist seit 2017 die Erfurter Bahn. Das heißt, sie stellt die Triebwagen und das Personal. Für Schienennetz und Stellwerke muss sie Gebühren zahlen. Lukrativ ist das Geschäft auf der Strecke eigentlich nicht, wie Geschäftsführer Michael Hecht sagt.

Trotzdem habe man sich nach genauem Abwägen entschieden, sich auf die Ausschreibung der Leistung bis 2029 zu bewerben. "Wir haben uns als Unternehmen erneut beworben, da wir als bisheriger Betreiber natürlich schon über Ressourcen wie Fahrzeuge und Personal verfügen und diese weiter einsetzen können, jedoch auch um weiterhin den Eisenbahnverkehr für die Region zu ermöglichen, verbunden mit der Hoffnung auf einen weiteren Ausbau und bessere Zukunft der Pfefferminzbahn." Bildrechte: MDR/Erfurter Bahn

Pro Jahr nutzen etwa 110.000 bis 115.000 Fahrgäste die Triebwagen, gezählt wird elektronisch. Allerdings hört Hecht auch immer wieder, dass mehr Menschen die Bahn nutzen würden, wenn sie weiter fahren würde.

Die Erfurter Bahn wäre durchaus in der Lage, das Angebot zu erweitern: "In Buttstädt steht der Wagen samt Lokführer ja jedes Mal eine Stunde. In dieser Zeit könnte er natürlich genauso gut bis Großheringen fahren". Aber das gab die Ausschreibung nicht her, so Hecht.