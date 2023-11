Jahrelang hat es eine gute Bahnverbindung zwischen Saalfeld und Jena gegeben - fast jede halbe Stunde ein Zug. Deshalb haben täglich Hunderte Pendler die Bahn genommen. Am 10. Dezember kommt mit dem Winterfahrplan der Fernverkehr zurück: Dann fahren Intercity (IC) über die Saalebahn. Gleichzeitig vergrößert sich aber auch der Takt der Züge und der Franken-Thüringen-Express endet in Saalfeld. Damit sind Fahrgäste aus Probstzella oder Kaulsdorf in Richtung Jena zum Umsteigen gezwungen - entweder in die Regionalzüge der Bahn, von Abellio oder in die IC-Fernverkehrszüge.