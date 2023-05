Erfurt Nach schweren Unfällen an Rolltreppe: Aufzug im Hauptbahnhof soll Ende Mai fertig sein

Mehrere Monate hat es gedauert, jetzt sollen die Reparaturarbeiten am Aufzug für die Gleise 9 und 10 Ende Mai abgeschlossen sein. Bisher mussten Reisende, die zu einen der Hauptgleise für die ICEs in Erfurt wollten, die Treppe oder die Rolltreppe benutzen. Dort war es im April zu zwei schweren Unfällen gekommen. Indes ist sind erneut Reparaturen an anderen Fahrstühlen geplant.