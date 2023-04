Erfurt Nach tödlichem Unfall am Hauptbahnhof: Erneut Sturz von Rolltreppe

Im Erfurter Hauptbahnhof ist erneut ein Mensch auf einer Rolltreppe gestürzt. Erst Anfang April war ein 84-Jähriger nach einem Sturz auf der gleichen Rolltreppe gestorben. Die Polizei hat in diesem Fall die Ermittlungen nun eingestellt. Kritik an den Umbauarbeiten im Bahnhof kommt von einem Fahrgastverband, die Bahn wiederum rät gehbehinderten Menschen, sich an Mitarbeiterinnen vor Ort zu wenden.