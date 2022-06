GVB-Chef Thorsten Rühle hört aufmerksam zu und will sich der Hinweise annehmen. Allerdings seien schon bei der Planung die Behinderten- und Blindenverbände in der Stadt Gera angehört worden.

Mit dem 9-Euro-Ticket ist die Zahl der Fahrgäste in Gera sprunghaft angestiegen. Knapp 17.000 der Fahrkarten haben die Verkehrsbetriebe bisher verkauft, außerdem nutzen weitere 9.000 Abonnenten die Busse und Bahnen in Gera regelmäßig.

Für Thorsten Rühle zeigt sich jetzt, welches Potential der öffentliche Nahverkehr in der Stadt hat. Deshalb will der GVB-Chef auch in Zukunft weiter in die Infrastruktur investieren. Allerdings geht das nur mit Fördermitteln, denn Gera befindet sich nach wie vor in der Haushaltssicherung.