Man werde daher erstmal abwarten, erklärt der Landrat weiter, und zwar bis die Bundesländer eine einheitliche Lösung gefunden haben. Das hieße, man habe irgendwann im nächsten Jahr solch eine Karte verfügbar.

Manche Landkreise haben bereits eine Bezahlkarte

Soweit und so klar ist die Sache in Stendal. Doch bundesweit könnte die Einführung der Bezahlkarten für Asylbewerber im heillosen Durcheinander enden. Denn im Grunde kann jedes Bundesland, jeder Landkreis, jede Großstadt ihr eigenes Ding machen. Manche Landkreise wie Greiz und Eichsfeld sind schon vorgeprescht, wissend, dass eigentlich die Bundesländer die Organisation übernehmen. Die Bundesländer wiederum haben sich mittlerweile darauf geeinigt, zu kooperieren. Allerdings nicht alle.

Einführung der Bezahlkarte von politischen Motiven abhängig

Ob, wann und wo die Bezahlkarte kommt, das ist am Ende wohl aber auch von der politischen Motivation im jeweiligen Bundesland oder Landkreis abhängig. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wo in diesem Jahr keine Landtagswahlen stattfinden, plant nach Informationen von MDR AKTUELL zurzeit kein einziger Landkreis die Einführung.

Steuerzahlerbund: Vorzeitige Einführung ist Verschwendung

Kritik kommt daher von Thomas Meyer, Präsident des sächsischen Steuerzahlerbundes. "Ich glaube nicht, dass das technisch in dieser kurzen Zeit umsetzbar ist. Und wenn bestimmte Projekte, die von der öffentlichen Hand finanziert werden, nicht bis zum Ende gedacht sind, dann ist das Steuergeldverschwendung."