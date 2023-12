In Thüringen soll in den kommenden zwölf Monaten landesweit eine Bezahlkarte für Asylbewerber eingeführt werden. Das hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch auf einer Versammlung der Landkreise in Erfurt angekündigt. "Ich will weg von bar zu unbar", sagte der Regierungschef. Die Karte sei im Zuge des Haushaltskompromisses mit der CDU-Fraktion vereinbart worden.