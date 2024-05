Ein sogenannter Autoposer muss für seine riskanten Fahrmanöver in Gera rund 600 Euro bezahlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Fahrer den Beamten am Dienstagabend in einem Kreisverkehr in der Nähe des Flugplatzes Gera-Leumnitz aufgefallen.