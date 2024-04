Der Bierabsatz geht seit Jahren nicht nur in Thüringen, sondern auch deutschlandweit zurück. Im Jahr 2010 hatten die Brauereien im Freistaat noch 3,7 Millionen Hektoliter Bier verkauft.

Zu einer der größten Veränderungen in der Thüringer Brauerei-Landschaft zählte der Verkauf des Oettinger-Produktionsstandortes in Gotha an den bayerischen Brauereikonzerns Paulaner im Dezember 2022. Paulaner ist nicht nur Bier-Hersteller, sondern auch der größte Spezi-Produzent der Welt.