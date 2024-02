In Sachsen waren mit 2,13 Prozent besonders viele Menschen wegen Alkoholabhängigkeit in Behandlung, der Anteil in Thüringen lag bei 1,96 Prozent, in Sachsen-Anhalt bei 1,95 Prozent. Damit liegen diese und die anderen ostdeutschen Länder über dem Bundesschnitt von 1,71 Prozent. Die Mehrheit der Betroffenen sind Männer. Die Dunkelziffer dürfte höher sein: Viele Alkoholkranke lassen sich laut der Barmer nicht behandeln und tauchen deshalb in der Statistik nicht auf.