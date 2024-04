Blitzer-Marathon - das heißt: 24 Stunden lang kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit an vielen Stellen im Land. Die Kontrollgeräte stehen vor allem vor Kindergärten und Schulen, aber auch auf Landstraßen und Autobahnen - an über 100 Stellen in ganz Thüringen. Rund 300 Beamte sind am Aktionstag im Einsatz. Wir haben eine Auswahl der Standorte hier aufgeführt. Zusätzlich setzt die Polizei auch mobile Blitzer ein.