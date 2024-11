Im Nachbarland Sachsen waren die Sondierungsgespräche zwischen CDU, SPD und BSW vor wenigen Tagen geplatzt. Ausschlaggend waren insbesondere die unterschiedlichen Auffassungen zum Thema Krieg und Frieden. Auch in Thüringen wurde um entsprechende Formulierungen gerungen. Doch hier einigte man sich vorerst - was auf deutliche Kritik in der Bundesspitze des BSW stieß. Seither gehen Beobachter davon aus, dass sich innerhalb der Partei ein Machtkampf zwischen Wolf in Thüringen und Sahra Wagenknecht als Bundeschefin abspielt.